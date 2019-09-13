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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСА №71 С 18 СЕНТЯБРЯ ПОЯВИТСЯ ОСТАНОВКА «КАРВАТА»
13:02 13.09.2019
Для столичного автобусного маршрута №71 при движении в направлении ст. метро «Тракторный Завод» с 18 сентября учреждается остановочный пункт «Карвата».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с обустройством новой остановочной площадки по ул. Лесопарковой за перекрестком с ул. Карвата.
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