ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСА №71 С 18 СЕНТЯБРЯ ПОЯВИТСЯ ОСТАНОВКА «КАРВАТА»

13:02 13.09.2019 Для столичного автобусного маршрута №71 при движении в направлении ст. метро «Тракторный Завод» с 18 сентября учреждается остановочный пункт «Карвата». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с обустройством новой остановочной площадки по ул. Лесопарковой за перекрестком с ул. Карвата.