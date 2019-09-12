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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОБЪЯСНИЛО СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В АВГУСТЕ ЗАМЕДЛЕНИЕМ РОСТА ЦЕН НА ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ
12:19 13.09.2019
В августе потребительские цены в Беларуси снизились на 0,2%, годовая инфляция замедлилась до 5,7% (6% месяцем ранее).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 13,1% в июле до 6,2% в августе. Также значимое влияние на ИПЦ оказало замедление роста цен на автомобильное топливо и тарифов на медицинские услуги.
Вместе с тем в августе приостановилось замедление годового роста цен на отдельные продовольственные товары, в производстве которых используется продукция зернопереработки (мясо и мясопродукты, крупы).
В августе по сравнению с предыдущим месяцем сезонно снизились цены на плодоовощную продукцию (картофель – на 26,8%, овощи – на 26,3%, фрукты – на 4,9%). Третий месяц подряд продолжается снижение цен на автомобильное топливо, второй месяц подряд – на обувь.
При этом в августе отмечается возобновление роста цен на отдельные товары: одежда подорожала на 0,8% (за март-июль отмечалось снижение на 0,8%), – второй месяц подряд фиксируется рост цен на мясо и мясопродукты на 0,5% и 1,2% (за март-июнь отмечалось снижение на 1%), прежде всего, за счет удорожания кур. Также в течение 2019 г. сохраняется рост цен на молоко и молочные продукты.
На фоне ускорения роста цен в июле МАРТ рекомендованы предельные максимальные торговые надбавки на социально значимые товары.
По данным мониторинга, в 80% обследуемых субъектов торговли рекомендации полностью соблюдались по всем позициям. Превышение рекомендуемого уровня надбавок зафиксировано лишь по отдельным позициям в основном на плодоовощную продукцию из-за низкой ее стоимости в период массового сбора урожая.
Прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 8,4% (8,7% месяцем ранее). На фоне снижения роста цен на автомобильное топливо (на 0,6%) в августе отмечается повышение тарифов на услуги детских дошкольных учреждений (на 10%).
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