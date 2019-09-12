ЭКОНОМИКА РБ

В «ПРИВАЛКЕ» 15 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

11:45 13.09.2019 15 сентября на территории Беларуси и Литвы будет проводиться международный велопробег дружбы «Гродно-Друскининкай». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, маршрут следования участников велопробега проходит по автомобильной дороге Р-42 «Гродно-Друскининкай» с последующим пересечением границы в автодорожном пункте пропуска «Привалка». В связи с этим 15 сентября с 9.00 до 13.00 в пункте пропуска будет ограничено движение транспорта. Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездки в Литву.