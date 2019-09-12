|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В «ПРИВАЛКЕ» 15 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
11:45 13.09.2019
15 сентября на территории Беларуси и Литвы будет проводиться международный велопробег дружбы «Гродно-Друскининкай».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, маршрут следования участников велопробега проходит по автомобильной дороге Р-42 «Гродно-Друскининкай» с последующим пересечением границы в автодорожном пункте пропуска «Привалка».
В связи с этим 15 сентября с 9.00 до 13.00 в пункте пропуска будет ограничено движение транспорта.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездки в Литву.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2019
Курсы в банках
на 13.09.2019
Конвертация в банках
на 13.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте