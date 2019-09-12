13-14 сентября в Гродно состоится VII открытый фестиваль сыра при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Гродненского горисполкома и облисполкома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в первый день фестиваля на базе предприятия ОАО «Молочный Мир» будет проведен Республиканский профессиональный конкурс качества сыров среди молокоперерабатывающих предприятий. Победителей в 9 номинациях определит специальная дегустационная комиссия, в состав которой входят представители Минсельхозпрода, Национальной академии наук, областных объединений мясо-молочной промышленности. Им предстоит оценить более 70 образцов сыра от 24 предприятий.

Кроме того, 13 сентября состоится семинар на тему «Молоко-сырье и закваска — актуальные вопросы в молочной промышленности Республики Беларусь», в котором примут участие руководители и главные технологи белорусских молокоперерабатывающих организаций и их коллеги из Варшавы и Углича.

14 сентября на площадке ЦСК «Неман» в рамках фестиваля пройдет праздник «Сырный Олимп». Для посетителей подготовлена насыщенная программа: выставка скульптур из сыра, дегустация, мастер-классы от шеф-поваров, которые будут готовить разные виды сыра, викторины, концерт и другие развлекательные мероприятия.

Производство молочных продуктов – одно из основных направлений развития пищевой промышленности. Треть объема производства пищевых продуктов приходится на продукцию молочной промышленности. Ежегодно более 60 % молокопродуктов поставляется на внешние рынки, а по сырам этот показатель превышает 80%.

Сегодня сыродельная отрасль Беларуси активно развивается, ее продукция востребована во многих странах. Отрасль растет, совершенствуется и модернизируется.

На сегодня тенденция роста производства сыров в Беларуси сохраняется. Прирост производства молочной продукции обеспечен главным образом за счет сыров, производство которых увеличилось на 20,5%, объем производства жирных сыров за 8 месяцев текущего года составил 157 тыс. т.

В настоящее время в республике производство сыра осуществляют 32 молокоперерабатывающих организаций на 56 производственных площадках.

Сыродельные заводы Беларуси переоснастили свои цеха технологическим оборудованием производителей из Австрии, Дании, Франции, Италии и других стран. Технологические операции автоматизированы, оптимизированы все режимные параметры производств, внедрены современные системы контроля качества.

В товарной структуре поставок молока и молочных продуктов на внешний рынок преобладают так же сыры, на которые приходится почти 40% экспорта молочной продукции.

Динамика экспорта сыров носит стабильный характер. Темп роста экспорта сыров за 7 месяцев составил 123,1%.

По данным оперативных отчетов Еврокомиссии, за 7 месяцев текущего года Беларусь занимает в мировой 5-ке ведущих экспортеров сыров 4-ю позицию: ЕС-28 – 496,9 тыс. тонн; США — 223 тыс. тонн; Новая Зеландия – 209,5 тыс. тонн; Беларусь – 110,5 тыс. тонн и Австралия – 92,4 тыс. тонн.