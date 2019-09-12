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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕСТИВАЛЬ СЫРА ПРОЙДЕТ 13-14 СЕНТЯБРЯ В ГРОДНО
11:26 13.09.2019
13-14 сентября в Гродно состоится VII открытый фестиваль сыра при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Гродненского горисполкома и облисполкома.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в первый день фестиваля на базе предприятия ОАО «Молочный Мир» будет проведен Республиканский профессиональный конкурс качества сыров среди молокоперерабатывающих предприятий. Победителей в 9 номинациях определит специальная дегустационная комиссия, в состав которой входят представители Минсельхозпрода, Национальной академии наук, областных объединений мясо-молочной промышленности. Им предстоит оценить более 70 образцов сыра от 24 предприятий.
Кроме того, 13 сентября состоится семинар на тему «Молоко-сырье и закваска — актуальные вопросы в молочной промышленности Республики Беларусь», в котором примут участие руководители и главные технологи белорусских молокоперерабатывающих организаций и их коллеги из Варшавы и Углича.
14 сентября на площадке ЦСК «Неман» в рамках фестиваля пройдет праздник «Сырный Олимп». Для посетителей подготовлена насыщенная программа: выставка скульптур из сыра, дегустация, мастер-классы от шеф-поваров, которые будут готовить разные виды сыра, викторины, концерт и другие развлекательные мероприятия.
Производство молочных продуктов – одно из основных направлений развития пищевой промышленности. Треть объема производства пищевых продуктов приходится на продукцию молочной промышленности. Ежегодно более 60 % молокопродуктов поставляется на внешние рынки, а по сырам этот показатель превышает 80%.
Сегодня сыродельная отрасль Беларуси активно развивается, ее продукция востребована во многих странах. Отрасль растет, совершенствуется и модернизируется.
На сегодня тенденция роста производства сыров в Беларуси сохраняется. Прирост производства молочной продукции обеспечен главным образом за счет сыров, производство которых увеличилось на 20,5%, объем производства жирных сыров за 8 месяцев текущего года составил 157 тыс. т.
В настоящее время в республике производство сыра осуществляют 32 молокоперерабатывающих организаций на 56 производственных площадках.
Сыродельные заводы Беларуси переоснастили свои цеха технологическим оборудованием производителей из Австрии, Дании, Франции, Италии и других стран. Технологические операции автоматизированы, оптимизированы все режимные параметры производств, внедрены современные системы контроля качества.
В товарной структуре поставок молока и молочных продуктов на внешний рынок преобладают так же сыры, на которые приходится почти 40% экспорта молочной продукции.
Динамика экспорта сыров носит стабильный характер. Темп роста экспорта сыров за 7 месяцев составил 123,1%.
По данным оперативных отчетов Еврокомиссии, за 7 месяцев текущего года Беларусь занимает в мировой 5-ке ведущих экспортеров сыров 4-ю позицию: ЕС-28 – 496,9 тыс. тонн; США — 223 тыс. тонн; Новая Зеландия – 209,5 тыс. тонн; Беларусь – 110,5 тыс. тонн и Австралия – 92,4 тыс. тонн.
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