За январь-сентябрь 2019 года налоговыми органами Гомельской области в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси выявлено 57 нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, за этот период доначислен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на общую сумму 6,4 тыс. рублей.

За деятельность без государственной регистрации физическому лицу при установлении осуществления деятельности в первый раз налоговыми органами исчисляется единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и вручается информационное уведомление-разъяснение о мерах ответственности за осуществление физическими лицами деятельности с нарушением законодательства. При повторном факте установления осуществления деятельности физическому лицу налоговыми органами исчисляется единый налог с применением коэффициента 5 и составляется протокол об административной ответственности, по которому предусмотрен штраф в размере до ста базовых величин с конфискацией автомобиля, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.