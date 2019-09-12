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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВИЛИ 57 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ТАКСИ
10:50 13.09.2019
За январь-сентябрь 2019 года налоговыми органами Гомельской области в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси выявлено 57 нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, за этот период доначислен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на общую сумму 6,4 тыс. рублей.
За деятельность без государственной регистрации физическому лицу при установлении осуществления деятельности в первый раз налоговыми органами исчисляется единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и вручается информационное уведомление-разъяснение о мерах ответственности за осуществление физическими лицами деятельности с нарушением законодательства. При повторном факте установления осуществления деятельности физическому лицу налоговыми органами исчисляется единый налог с применением коэффициента 5 и составляется протокол об административной ответственности, по которому предусмотрен штраф в размере до ста базовых величин с конфискацией автомобиля, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
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