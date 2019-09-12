Агентство S&P прогнозирует рост кредитования в Беларуси на уровне примерно 10-12% в 2019-2020 гг. Об этом говорится в новом отчете S&P Global Ratings «Прогноз развития банковского сектора Республики Беларусь: стабильность достигнута, но является ли она устойчивой?».

В отчете S&P Global Ratings говорит о том, что государственный сектор Беларуси продолжит сохранять доминирующие позиции как в банковской отрасли, так и в экономике в целом, и способность правительства поддерживать рост экономики останется важным фактором, влияющим на финансовую устойчивость крупнейших белорусских банков.

«Под контролем правительства находится около 63% активов банковской системы страны. Мы отмечаем, что банковский сектор Республики Беларусь по-прежнему характеризуется очень высоким уровнем концентрации. Так, на 1 июля 2019 г. совокупный объем активов банковской системы Беларуси составлял 74 млрд бел. руб. (около 36 млрд долл.), при этом из 24 банков, работающих в стране, на долю двух крупнейших государственных банков — ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» — приходится более 50% активов и розничных депозитов банковской системы», – говорится в документе.

Влияние государства на финансовую устойчивость белорусских банков обусловлено значительным объемом кредитов, выданных организациям, связанным с государством (ОСГ), и прочих кредитов, выданных в рамках государственной программы директивного кредитования на нерыночных условиях с учетом преференций правительства. Несмотря на повышение эффективности проводимой экономической политики в предыдущие годы, сохраняются значительные риски, связанные с платежным балансом и фискальными показателями, в том числе со стороны проводимого российским правительством «налогового маневра» в нефтяной отрасли.

По прогнозам S&P, в 2019 г. на долю государственных программ кредитования будет приходиться около 800 млн бел. руб., что на 35% ниже показателя прошлого года. В то же время ожидается, что кредиты, выданные в рамках директивного кредитования в прошлые периоды, продолжат составлять значительную часть (около трети) совокупного кредитного портфеля банковской системы в среднесрочной перспективе. В случае экономического спада наличие этих кредитов в портфелях банков может негативно сказаться на показателях качества активов банковской системы. Вместе с тем агентство позитивно оценивает тот факт, что доля директивного кредитования в объеме новых выданных кредитов (нетто) сокращается может снизиться до нуля к 2020 г.

В агентстве не ожидают существенного ухудшения качества активов белорусских банков в ближайшие два года ввиду некоторого восстановления экономики, темпы которого, однако, остаются невысокими. В 2019-2020 гг. качество активов, скорее всего, будет оставаться стабильным: доля проблемных активов будет составлять около 12% кредитного портфеля белорусского банковского сектора.

Эксперты агентства считают, что резервы, создаваемые белорусскими банками в целях покрытия возможных потерь по кредитам с учетом применения стандарта МСФО, — на уровне около 7% совокупного кредитного портфеля по состоянию на конец 2018 г. — не обеспечивают достаточного запаса и соответствующие отчисления могут умеренно возрасти. В результате этого расходы на потери по кредитам, по прогнозам, составят 2-3% на фоне умеренного роста кредитования.

«Мы прогнозируем рост кредитования на уровне примерно 10-12% в 2019-2020 гг. главным образом вследствие роста в сегменте потребительских и ипотечных кредитов и умеренного восстановления в сегменте корпоративного кредитования. Показатели капитализации белорусских банков, вероятнее всего, будут оставаться стабильными в течение этого периода и будут поддерживаться повышающейся рентабельностью», – сказано в отчете.