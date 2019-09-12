На 12 сентября 2019 г. годовое задание по добыче торфа в целом по Минэнерго выполнено.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, всего организации торфяной промышленности добыли 2426,9 тыс. тонн торфа, что составляет 101,3% годового задания.

Абсолютным лидером по объему заготовки торфа в нынешнем сезоне является ОАО «ТБЗ Ляховичский» – 294,3 тыс. тонн, или 100,8%. В числе лидеров также ОАО «Торфопредприятие «Глинка» – 122,3%, ОАО «ТБЗ Неман» – 115,7%, ОАО «ТБЗ «Гатча–Осовский» – 115,6%.