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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 4,2%
09:30 13.09.2019

Индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 104,2%, в том числе на инвестиционные товары – 100,3% и 102,1% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 104,6%, потребительские товары – 100,3% и 102,1% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 98,9%, с декабрем 2018 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 93,1% и 100,5% соответственно, животноводстве – 100,4% и 101,6% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 101,1%, с декабрем 2018 г. – 104,4%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,5% и 110,7% соответственно, машины и оборудование – 100,4% и 94,1%, прочие работы и затраты – 101,5% и 111,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 106,8%, с декабрем 2018 г. – 107,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 100%, с декабрем 2018 г. – 103,1%.
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