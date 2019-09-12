ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОБРУЙСКА ПРИГЛАШАЮТ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН НА «ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ»

17:06 12.09.2019 Организации легкой промышленности Бобруйска приглашают незанятых граждан на «Ярмарку вакансий», которая состоится 13 сентября на базе ОАО «Славянка» (ул. Социалистическая, 84). Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, заинтересованные в поиске рабочего места с 11.00 до 13.00 смогут пройти собеседование у специалистов кадровых служб предприятий, получить информацию о возможностях трудоустройства, условиях труда, оплаты, социальных гарантиях, а также узнают о порядке профессионального обучения по востребованным профессиям по направлению службы занятости.