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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОБРУЙСКА ПРИГЛАШАЮТ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН НА «ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ»
17:06 12.09.2019
Организации легкой промышленности Бобруйска приглашают незанятых граждан на «Ярмарку вакансий», которая состоится 13 сентября на базе ОАО «Славянка» (ул. Социалистическая, 84).
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, заинтересованные в поиске рабочего места с 11.00 до 13.00 смогут пройти собеседование у специалистов кадровых служб предприятий, получить информацию о возможностях трудоустройства, условиях труда, оплаты, социальных гарантиях, а также узнают о порядке профессионального обучения по востребованным профессиям по направлению службы занятости.
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