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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ ЗА 3 ГОДА СУБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СОПОСТАВИМО С КОЛИЧЕСТВОМ ЛИКВИДИРОВАННЫХ
16:21 12.09.2019

Количество созданных за 3 года субъектов среднего и малого бизнеса в Витебской области сопоставимо с количеством ликвидированных (создано 11,5 тыс., ликвидировано 11,3 тыс.). такая информация прозвучала на коллегии Комитета государственного контроля Витебской области, где рассматривался вопрос об эффективности реализации в регионе Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в стране созданы действенные механизмы поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса. Однако на Витебщине мероприятия госпрограммы реализуются недостаточно эффективно.

Ежегодно не выполняется большинство целевых показателей (в 2016 году из 9 целевых показателей программы не выполнено 5, в 2017 году – 6, в 2018 году – 7).

В частности, не достигнуты показатели по удельному весу валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП); не обеспечены рост удельного веса лиц, занятых у субъектов СМП, и увеличение числа организаций СМП.

Не осваиваются бюджетные средства, выделяемые на реализацию программы, поскольку не урегулирован вопрос кредитования СМП. За 2016-2018 годы оказана поддержка из бюджета в размере 100 тыс. рублей из запланированных 2 млн. рублей (5%).

Недостаточно активно проводится в Витебской области кампания в интернете по популяризации предпринимательства и информированию начинающих предпринимателей об услугах инкубаторов и центров поддержки предпринимательства. Кстати, у 5 из 10 функционирующих в регионе инкубаторов и центров поддержки предпринимательства нет собственных интернет-сайтов.

Из-за отсутствия спроса со стороны вновь зарегистрированных организаций субъекты поддержки малого бизнеса в Витебске, Орше и Полоцке не обеспечивают вовлечение в хозяйственный оборот полученного госимущества. Их деятельность убыточна, накапливаются долги перед государственными организациями-балансодержателями.

С нарушением законодательства госимущество предоставлялось в безвозмездное пользование субъектам малого бизнеса, осуществляющим деятельность свыше 3 лет.

Госконтролеры выявили неэффективное функционирование инкубатора ООО «Правовая группа» «Закон и порядок» как субъекта инновационной инфраструктуры при реализации мероприятий бизнес-плана по созданию технопарка биомедицинских и информационных технологий.

На заседании коллегии выработаны предложения по изменению законодательства в части предоставления субсидий на развитие бизнеса, изменения порядка предоставления госимущества в аренду малому бизнесу.

Витебскому облисполкому поручено принять меры по повышению качества проводимых мероприятий при выполнении задач Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы, привлечению субъектов малого бизнеса к реализации инвестпроектов с использованием господдержки, в том числе на площадях бизнес-инкубаторов.
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