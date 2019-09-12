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ЭКОНОМИКА РБ


СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «БУДПРАГРЭС-2019» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 24-27 СЕНТЯБРЯ
15:54 12.09.2019

Ежегодный строительный форум – 27-я международная специализированная выставка «Будпрагрэс-2019» пройдет 24-27 сентября в Минске (пр-т. Победителей, 20/2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, на открытой площадке разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Свои новинки представят более 150 ведущих строительных компаний из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран мира.

Тематическое наполнение экспозиции охватывает практически все направления строительства, проектирования, дизайна, благоустройства и озеленения территорий. Около 30 участников продемонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику.

Неотъемлемой частью выставки станет программа деловых мероприятий, которая будет интересна всем, кто связан со строительством, архитектурой и дизайном; производством и продажей оборудования, инженерных систем, материалов и растений для оформления и декора.

В числе отечественных компаний, принимающих участие в выставке, ОАО «Березастройматериалы», РУПП «Гранит», ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК», ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Стеклозавод «Нёман», ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат», ОАО «Горынский комбинат строительных материалов», ОАО «Радошковичский керамический завод», ОАО «МАЗ - управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ» и многие другие.
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