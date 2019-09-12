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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ ПРЕДСТАВИЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТРАКТОР BELARUS С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
15:50 12.09.2019

Минский тракторный завод (МТЗ) представил на сельскохозяйственной выставке в Киеве уникальный трактор BELARUS-892 LUX-LPG, оснащенный газобаллонным оборудованием.

По заявлению разработчиков, трактор, работающий на газовом топливе, позволяет сэкономить от 25 до 35% расходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Торговом доме MTZ Lider, презентованный на выставке BELARUS-892 LUX-LPG оснащен газобаллонной установкой итальянского производства от компании A.E.B (ведущий мировой производитель электронных систем управления для альтернативных источников топлива). Электроника, управляющая газобаллонным оборудованием, гарантирует полную безопасность при работе трактора на газовом топливе.

Минский тракторный завод продолжает повышать комфорт и функциональность тракторов последнего поколения. Так, представленная машина была оснащена задней камерой PRIME-X с выносным монитором, позволяющая водителю наблюдать состояние прицепных агрегатов, не выходя из салона. Привычными уже становятся GPS-трекеры, которые позволят руководителям агрохозяйств издалека контролировать ситуацию по эффективному использованию техники в полевых условиях. А новейшие LED-фонари, установленные на трактор для киевской выставки, дают возможность безопасно использовать технику в ночное время суток.

Эти и многие другие инновации будут внедряться в массовое производство тракторов Belarus, которые призваны не только держать звание традиционных партнеров фермеров во многих странах, но и отвечать всем требованиям современности.
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