БГУ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ УСТОЙЧИВО ВХОДИТ В РЕЙТИНГ TIMES HIGHER EDUCATION

15:36 12.09.2019 БГУ единственный из отечественных вузов устойчиво входит в рейтинг Times Higher Education (THE). Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, согласно опубликованной 11 сентября новой версии, БГУ представлен в группе 1001+ из 1396 вузов, включенных в рейтинг. Всего в мире насчитывается около 30 тысяч университетов. THE признан одним из наиболее авторитетных и престижных мировых рейтингов, который ранжирует университеты «высшей лиги». Необходимым условием для включения в список THE является издание в журналах базы Scopus более 1 000 научных работ за последние пять лет. Это требование является серьезным ограничением для большинства отечественных университетов. Всего для оценивания вузов рейтинг использует пять групп критериев: научные исследования – 30 %, цитируемость – 30 %, образовательную деятельность – 30 %, международное сотрудничество – 7,5 % и доход от производства – 2,5 %. По каждому из них БГУ демонстрирует положительную динамику. Для сохранения и улучшения позиций в международных рейтингах в условиях жесткой конкуренции БГУ реализует долгосрочную «Дорожную карту». Она включает комплекс мероприятий по материальному стимулированию ученых к изданию научных статей в ведущих мировых журналах, а также подписку на полнотекстовые и реферативные базы данных и оказание методической и организационной помощи при подготовке публикаций. Тройку лидеров THE составили Университет Оксфорда, Калифорнийский технологический институт и Кембриджский университет. Из стран-соседей Беларуси в рейтинге лучшие позиции занимают российские университеты. Из 39 вузов наиболее высокие достижения у МГУ им. М.В. Ломоносова (189), МФТИ (201–251), ВШЭ (251–300). Украина и Литва в рейтинге представлены тремя университетами: Национальный университет «Львовская политехника» (801+), Львовский национальный университет им. Ивана Франко (1001+) и Харьковский политехнический институт (1001+); Университет Вильнюса (801+), Каунасский технологический университет (1001+) и Вильнюсский технический университет Гедимина (1001+). Также в новый выпуск рейтинга вошли 14 польских университетов, из них лучшие позиции у Ягеллонского университета и Университета Варшавы (группа 601–800). Рейтинг THE вместе с Шанхайским и QS входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства взаимодействуют только с 3–5 % лучших университетов мира. Представленность в данном «шорт-листе» является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Кроме того, международная рейтинговая оценка в последнее время существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами. Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 11 агентств. К слову, в июньской версии QS БГУ разместился на 351 позиции, что соответствует вхождению в 1,5% лучших университетов мира.