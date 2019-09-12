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ЭКОНОМИКА РБ


ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ СОСТАВИЛА 0,3%
14:52 12.09.2019

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2019 г. составил 0,3% и по сравнению с 1 сентября 2018 г. (0,4%) снизился на 0,1 процентного пункта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях республики составил 0,4%, в Гомельской – 0,3%, Минской области – 0,2%, Минске − 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 сентября 2019 г. состояло 11,9 тыс. человек, что на 26,6% безработных меньше, чем на 1 сентября 2018 г. (16,3 тыс. человек).

Нанимателями на 1 сентября 2019 г. заявлены сведения о наличии 90,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 17,9 процента больше, чем на 1 сентября 2018 г. (76,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 65,3% от общего числа вакансий, в соответствующем периоде прошлого года – 65%.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 сентября 2019 г. составил 0,1 безработных на одну вакансию (на 1 сентября 2018 г. – 0,2).

При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях данный показатель составил 0,2 безработных на вакансию; в Гродненской и Минской областях – 0,1 безработных, в Минске – 0,05 безработных на вакансию.

В январе-августе 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 128,6 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 64,5 тыс. человек.

В январе-августе 2019 г. а созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 96,4 тыс. человек или 66,3 процента от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 46,1 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 3,4 тыс. человек. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 24,7 тыс. человек.

На новое место жительства и работы переселено 100 семей безработных.
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