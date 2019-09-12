Сегодня в Гродно открылся Международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, в его работе участвует председатель ГКНТ Александр Шумилин, который в своем выступлении отметил, что проведение масштабного форума на белорусской земле стало уже доброй традицией.

«Бизнес-форум позволяет не только держать руку на пульсе торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия стран региона, но и способствует формированию и укреплению долгосрочных контактов, как новых, так и проверенных временем. Цель понятна: оценить не только перспективы сотрудничества, но и нащупать реальные механизмы эффективного роста экономических и производственных связей, создать еще лучшие условия для выпуска инновационной продукции. И уже сегодня во время работы Форума будут наглядно видны примеры тесного и плодотворного сотрудничества белорусских организаций с коллегами из Литвы, Польши и России», – сказал Александр Шумилин.

Следует отметить, что Беларусь поставляет товары на рынки 149 государств. При этом в 2018 году экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции составил почти 14 млрд долларов США, т.е. более 33% от общего объема, что указывает на конкурентоспосбность белорусской продукции на глобальном рынке.

Привлекательность нашей страны для иностранных инвестиций подтверждает тот факт, что Беларусь последовательно улучшает условия ведения бизнеса и сегодня занимает 37-е место в мире в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Республика активно развивает сектор информационно-коммуникационных технологий, входит в десятку наиболее интенсивно развивающихся стран мира и занимает 32-е место по оценке Международного союза электросвязи. В 2019 году в Глобальном индексе инноваций Беларусь заняла 72-е место, повысив свой рейтинг на 14 позиций по сравнению с 2018 годом. Высокое развитие инноваций и сферы интеллектуальной собственности в нашей стране было отмечено в рамках визита Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсиса Гарри.

Беларусь занимает значимые позиции по показателям «Разработка мобильных приложений» и «Подготовка специалистов в области науки и техники» – 6-е место в мире, «Государственное финансирование общего образования» – 8-е место, «Высшее образование» – 9-е место, «Изобретения и полезные модели» 10-е место, «Экспорт услуг ИКТ» – 19-е место. По обобщенному показателю «Человеческий капитал и исследования» Беларусь занимает высокое 39-е место в мире.

Создание условий для привлечения инвестиций в высокотехнологичные секторы экономики является одной из задач Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.

«Включение проектов в эту программу позволяет получить до 50 процентов софинансирования из средств инновационных фондов, что, безусловно, является важным для бизнес-сообщества. Особо приятно отметить, что ряд проектов Государственной программы реализуется на территории Гродненской области, инвестиционная привлекательность которой также характеризуется особым экономико-географическим положением: регион находится на стыке Европейского союза и Евразийского экономического союза, что открывает доступ к новым перспективным рынкам», – сказал Александр Шумилин.

Председатель ГКНТ посетил ОАО «Белкард», которое в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы выполняет проект по созданию современного производства автокомпонентов повышенного технического уровня для легковых и коммерческих автомобилей. На предприятии планируют внедрить гибкие быстропереналаживаемые технологические модули с применением ЧПУ и компьютерной техники, что обеспечит повышенную точность обработки и снижение затрат.

«Реализация проекта позволит создать экспортоориентированное производство автокомпонентов повышенного технического уровня: карданных валов, передач, газонаполненных амортизаторов и газовых пружин для легковых и коммерческих автомобилей», – сказал Александр Шумилин.