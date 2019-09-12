Александр Лукашенко 12 сентября рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщает пресс-служба президента, он назначил:

Сергея Терентьева Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и по совместительству в Республике Судан, Султанате Оман, Постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств;

Евгения Воробьева - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Израиль;

Николая Овсянко - Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Эквадор и по совместительству в Республике Колумбия, Республике Никарагуа и Республике Панама;

Виктора Рыбака - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак;

Вячеслава Бескостого Васильевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение:

Анатолия Гапоника - председателем Буда-Кошелевского райисполкома;

Сергея Косинского - председателем Лельчицкого райисполкома;

Сергея Ложечника - председателем Лидского райисполкома;

Алексея Садовского - председателем Щучинского райисполкома;

Андрея Жайловича - председателем Солигорского райисполкома;

Петра Максимчикова - генеральным директором открытого акционерного общества "Гомельстекло";

Сергея Авакова - генеральным директором открытого акционерного общества "Планар".