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ЭКОНОМИКА РБ
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ НОВЫХ ПОСЛОВ, МЕСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ И ДВУХ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
14:39 12.09.2019
Александр Лукашенко 12 сентября рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщает пресс-служба президента, он назначил:
Сергея Терентьева Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и по совместительству в Республике Судан, Султанате Оман, Постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств;
Евгения Воробьева - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Израиль;
Николая Овсянко - Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Эквадор и по совместительству в Республике Колумбия, Республике Никарагуа и Республике Панама;
Виктора Рыбака - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак;
Вячеслава Бескостого Васильевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане.
Александр Лукашенко также дал согласие на назначение:
Анатолия Гапоника - председателем Буда-Кошелевского райисполкома;
Сергея Косинского - председателем Лельчицкого райисполкома;
Сергея Ложечника - председателем Лидского райисполкома;
Алексея Садовского - председателем Щучинского райисполкома;
Андрея Жайловича - председателем Солигорского райисполкома;
Петра Максимчикова - генеральным директором открытого акционерного общества "Гомельстекло";
Сергея Авакова - генеральным директором открытого акционерного общества "Планар".
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