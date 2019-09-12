За 8 месяцев текущего года в пункте таможенного оформления «Великий камень», который расположен на территории одноименного китайско-белорусского индустриального парка, оформлено уже более 240 тыс. тонн товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, за сутки здесь проходит таможенное оформление в среднем более 1 тыс. тонн различных товаров, от спичек и фруктов до сложного оборудования.

В 80% случаев выпуск производится в срок до двух часов. 100% деклараций на товары подаются субъектами хозяйствования в электронном виде.

Поскольку ПТО находится на территории индустриального парка, здесь могут получить таможенные услуги все его резиденты, которых уже 55, а также любой другой субъект хозяйствования.

В этом году через ПТО «Великий камень» проследовало более 9 тыс. транспортных средств. Здесь оформляют грузы, которые доставляются автомобильным и воздушным транспортом. Начато проектирование железнодорожной ветки протяженностью около 4 км, строительство которой начнется в следующем году. Это позволит обрабатывать товары, пребывающие железнодорожным транспортом.