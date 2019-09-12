|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ В ПТО «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОФОРМЛЕНО БОЛЕЕ 240 ТЫСЯЧ ТОНН ТОВАРОВ
14:28 12.09.2019
За 8 месяцев текущего года в пункте таможенного оформления «Великий камень», который расположен на территории одноименного китайско-белорусского индустриального парка, оформлено уже более 240 тыс. тонн товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, за сутки здесь проходит таможенное оформление в среднем более 1 тыс. тонн различных товаров, от спичек и фруктов до сложного оборудования.
В 80% случаев выпуск производится в срок до двух часов. 100% деклараций на товары подаются субъектами хозяйствования в электронном виде.
Поскольку ПТО находится на территории индустриального парка, здесь могут получить таможенные услуги все его резиденты, которых уже 55, а также любой другой субъект хозяйствования.
В этом году через ПТО «Великий камень» проследовало более 9 тыс. транспортных средств. Здесь оформляют грузы, которые доставляются автомобильным и воздушным транспортом. Начато проектирование железнодорожной ветки протяженностью около 4 км, строительство которой начнется в следующем году. Это позволит обрабатывать товары, пребывающие железнодорожным транспортом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2019
Курсы в банках
на 12.09.2019
Конвертация в банках
на 12.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте