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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО» ПРЕДСТАВИТ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В БОЛГАРИИ
14:18 12.09.2019

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» примет участие в осенней технической выставке International Technical Fair-2019, которая пройдет 23-28 сентября в Пловдиве (Болгария).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Полоцк-Стекловолокно» представит свою продукцию на стенде концерна «Белнефтехим».

Тематические разделы выставки: автомобилестроение и машиностроение, электроника и электротехника, энергетическое оборудование, информационные технологии, химическая и горнодобывающая промышленности, строительные материалы, технология и защита окружающей среды.

Ежегодно более 2000 болгарских и зарубежных участников из почти 60 стран представляют здесь широкий спектр новых технологических достижений, изобретений и инновационных проектов. В 2018 году в выставке приняли участие свыше 580 компаний из 34 страны мира, а количество профессиональных посетителей превысило 26 тыс. человек.
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