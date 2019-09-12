ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО» ПРЕДСТАВИТ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В БОЛГАРИИ

14:18 12.09.2019 ОАО «Полоцк-Стекловолокно» примет участие в осенней технической выставке International Technical Fair-2019, которая пройдет 23-28 сентября в Пловдиве (Болгария). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Полоцк-Стекловолокно» представит свою продукцию на стенде концерна «Белнефтехим». Тематические разделы выставки: автомобилестроение и машиностроение, электроника и электротехника, энергетическое оборудование, информационные технологии, химическая и горнодобывающая промышленности, строительные материалы, технология и защита окружающей среды. Ежегодно более 2000 болгарских и зарубежных участников из почти 60 стран представляют здесь широкий спектр новых технологических достижений, изобретений и инновационных проектов. В 2018 году в выставке приняли участие свыше 580 компаний из 34 страны мира, а количество профессиональных посетителей превысило 26 тыс. человек.