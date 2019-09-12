Делегация провинции Ганьсу (Китай) 11 сентября посетила СЭЗ «Гродноинвест» с целью обсуждения строительства транспортно-логистического центра на участке СЭЗ в районе станции Брузги на границе с Польшей.

Как сообщает сайт СЭЗ, стороны обсудили проект комплексного развития территории СЭЗ на участке №5 сектор 2, где предполагается создание мультимодального центра логистики. Ранее в администрации СЭЗ «Гродноинвест» состоялась презентация данного проекта с участием всех заинтересованных организация и служб Гродненской области.

Китайскую делегацию возглавил заместитель генерального секретаря Народного правительства провинции Ганьсу Цзя Нин. Во встрече приняло участие руководство ООО «СИГИКОП Логистическая компания - Гродно» - первого резидента СЭЗ «Гродноинвест» с китайским инвестором.

Всего в 2018 году в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 6 компаний в сфере логистики с капиталом из Польши, России, Китая, Беларуси и заявленным объемом инвестиций свыше 67 млн долл. США.