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ЭКОНОМИКА РБ
В РАЙОНЕ СТАНЦИИ БРУЗГИ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
12:57 12.09.2019
Делегация провинции Ганьсу (Китай) 11 сентября посетила СЭЗ «Гродноинвест» с целью обсуждения строительства транспортно-логистического центра на участке СЭЗ в районе станции Брузги на границе с Польшей.
Как сообщает сайт СЭЗ, стороны обсудили проект комплексного развития территории СЭЗ на участке №5 сектор 2, где предполагается создание мультимодального центра логистики. Ранее в администрации СЭЗ «Гродноинвест» состоялась презентация данного проекта с участием всех заинтересованных организация и служб Гродненской области.
Китайскую делегацию возглавил заместитель генерального секретаря Народного правительства провинции Ганьсу Цзя Нин. Во встрече приняло участие руководство ООО «СИГИКОП Логистическая компания - Гродно» - первого резидента СЭЗ «Гродноинвест» с китайским инвестором.
Всего в 2018 году в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 6 компаний в сфере логистики с капиталом из Польши, России, Китая, Беларуси и заявленным объемом инвестиций свыше 67 млн долл. США.
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