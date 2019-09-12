Индекс цен на продовольственные товары в Минске в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 99,7%, к декабрю 2018 г. – 102,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на непродовольственные товары в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. выросли на 0,5%, с декабрем 2018 г. – на 3,6%.

Индекс цен на услуги в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 100,4%, с декабрем 2018 г. – 105,2%.