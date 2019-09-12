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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 3%
12:32 12.09.2019
Индекс цен на продовольственные товары в Минске в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 99,7%, к декабрю 2018 г. – 102,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на непродовольственные товары в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. выросли на 0,5%, с декабрем 2018 г. – на 3,6%.
Индекс цен на услуги в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 100,4%, с декабрем 2018 г. – 105,2%.
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