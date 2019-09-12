ОАО «БЕЛАЗ» выиграло тендер на поставку в ближайшие три года большой партии карьерных самосвалов в Кировский филиал АО «Апатит» (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первые машины в рамках нового договора будут введены в эксплуатацию уже в этом году, и эта поставка будет особенной как для КФ АО «Апатит», так и для ОАО «БЕЛАЗ». В Хибины придут шесть самосвалов БЕЛАЗ-75180 грузоподъемностью 180 тонн, которые до этого на предприятии не применялись. Поступят также самосвалы БЕЛАЗ-75131, один из которых – четырехтысячный карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7513, выпущенный Белорусским автомобильным заводом.

«Нам очень приятно, что мы выиграли тендер. При этом обсуждается, что самосвалы в последующем будут модифицированы и приобретут новые технические характеристики. Дополнительно установленное уникальное оборудование позволит управлять техникой на большом расстоянии. Это практически безлюдная технология, роботизация, это процессы, в которых сейчас многие мировые компании делают первые шаги. И БЕЛАЗ заинтересован создать небольшой испытательный полигон, чтобы эти технологии развивались на Кольском полуострове», – отметил генеральный директор БЕЛАЗ Петр Пархомчик.

«В дальнейшем мы планируем роботизировать карьерные самосвалы «БЕЛАЗ», чтобы создать здесь, в Хибинах, цифровой рудник, рудник будущего. Экспериментальную площадку по роботизированной работе карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать в Ньрпакхском карьере Восточного рудника», – сказал генеральный директор АО «Апатит» Владимир Давыденко.

Еще одна планируемая на «Апатите» новация с участием БЕЛАЗа – перевод техники на газодизельный режим. Первые две машины с использованием сжиженного природного газа планируется запустить уже в первом квартале 2020 года. Инфраструктура по приему сжиженного газа на Кировской площадке уже есть, планируется ее расширить и распространить опыт применения альтернативного топлива на все самосвалы. Экономический эффект от реализации проекта – снижение затрат на топливо, а в целом и на себестоимость открытых горных работ.

В настоящее время парк техники «БЕЛАЗ» в АО «Апатит» – более 50 единиц техники, при этом самосвалы большой грузоподъемности составляют большинство.