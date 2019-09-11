Комитет госконтроля установил факты неэффективной реализации цемента на внутреннем рынке. Такая информация прозвучала 11 сентября на коллегии Комитета государственного контроля, где рассматривались результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу эффективности работы организаций цементной промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, для отдельных посредников отгрузка цемента осуществлялась на льготных условиях в ущерб цементным заводам. Всего в 2016-2018 годах холдинг «Белорусская цементная компания» предоставил покупателям цемента скидок на общую сумму более 2,28 млн. рублей. При этом наибольшие скидки предоставлялись организациям-посредникам.

Наряду с предоставлением скидок некоторым посредникам цемент реализовывался с уплатой провозного платежа Белорусской железной дороге за счет заводов, хотя в соответствии с типовыми договорами на реализацию цемента расходы по доставке продукции осуществляются покупателем. В 2016-2018 годах за счет цементных заводов уплачено провозного платежа БЖД на сумму более 4,46 млн. рублей.

В отдельных случаях посредничество приобрело криминальный характер. Так, Департаментом финансовых расследований пресечена преступная деятельность одного из посредников, осуществлявшего поставку белорусским потребителям цемента, ранее отгруженного двумя белорусскими заводами в Россию. Приобретая цемент, который фактически на экспорт не вывозился, через российские фирмы по более низким ценам и без учета налога на добавленную стоимость, посредник реализовывал его государственным предприятиям на территории Беларуси. По выявленным фактам возбуждено 13 уголовных дел, в том числе в отношении руководителя организации-посредника и должностного лица одного из цементных заводов.

В настоящее время цементная промышленность Беларуси представлена тремя заводами: ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер» (все они входят в состав холдинга «Белорусская цементная компания»). В 2012-2013 годах на этих заводах реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили ввести в строй современные линии по производству цемента сухим способом суммарной годовой мощностью 5,4 млн. т. На модернизацию трех предприятий было затрачено около 1,1 млрд. долларов.

Ввод в эксплуатацию и освоение новых энергоэффективных мощностей позволили обновить основные фонды, увеличить производительность труда, снизить энергоемкость производства, увеличить объемы экспорта цемента.

За счет реализации комплекса мероприятий по снижению производственных затрат почти вдвое уменьшилась себестоимость цемента.

В целях финансового оздоровления цементной отрасли в 2019 году принят указ, предусматривающий отсрочку и рассрочку платежей за потребленные энергоресурсы, а также по обязательствам перед республиканским бюджетом и банками. Это позволило несколько улучшить показатели деятельности цементных заводов по итогам работы за первое полугодие текущего года. Так, чистая прибыль получена ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Белорусский цементный завод», ощутимо снижены чистые убытки ОАО «Красносельскстройматериалы».

Несмотря на улучшение ряда показателей, в цементной промышленности остается немало проблем.

Так, по итогам 2018 года организациями цементной промышленности не достигнуты 8 из 10 основных показателей программы, в том числе по эффективной загрузке производственных мощностей новых технологических линий цементных заводов, средней себестоимости 1 т цемента, средней выработке цемента на 1 работника и др.

Не в полном объеме выполняются мероприятия по снижению затрат и себестоимости продукции. Как следствие, с 2017 года цементные заводы недополучили около 10,8 млн. рублей. В результате на предприятиях цементной промышленности наблюдается рост затрат на 1 рубль произведенной продукции.