На совместном заседании Президиума Национальной академии наук Беларуси и коллегии Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси обсудили проект указа «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы», который подготовлен ГКНТ и НАН Беларуси.

Как сообщил заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков, документ подготовлен на основе Комплексного прогноза научно-технического прогресса для Беларуси на 2021-2025 годы и на период до 2040 года, Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», одобренной на 2-м Съезде ученых Беларуси, Концепции национальной безопасности.

«Проект указа рассмотрен республиканскими органами государственного управления, Национальной академией наук Беларуси, облисполкомами, Минским горисполком, организациями, подчиненными правительству Республики Беларусь, государственными органами и государственными организациями, подчиненными президенту Республики Беларусь. Проект также рассмотрен в Государственных экспертных советах, научной общественностью и бизнесом. Конструктивные и обоснованные предложения учтены в данном документе», – подчеркнул он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, предусматривается шесть приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы: наукоемкие информационно-коммуникационные, цифровые и междисциплинарные технологии; биологические, химические, медицинские и фармацевтические технологии; энергетика, экология и рациональное природопользование; машиностроение и инновационные материалы; агропромышленные и продовольственные технологии; обеспечение безопасности человека, общества и государства.

Каждое из данных направлений конкретизируется через призму соответствующих ключевых технологий. По сравнению с текущей пятилеткой этих направлений на 33% меньше числа приоритетных направлений научно-технической деятельности и на 46% меньше числа приоритетных направлений научных исследований. Новые приоритетные направления позволят сконцентрировать усилия на действительно прорывных проектах. При этом сохранится преемственность с заделом текущей пятилетки.

Предлагаемые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности Беларуси в целом соответствуют приоритетными направлениям России и ряда экономически высокоразвитых стран (США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Китай, Швеция).

Реализация приоритетов через выполнение заданий научных и научно-технических программ, проектов ГПИР обеспечит к 2025 году выполнение следующих показателей социально-экономического развития:

удельный вес инновационно активных организаций – 27,5% от общего количества организаций обрабатывающей промышленности. Эти значения соответствуют уровню таких европейских стран, как Хорватия (34%), Испания (27%), Словакия (26%);

удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями обрабатывающей промышленности – 22% (например: Литва (23%), Германия (19%), Бельгия (18%));

доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта – 35% (Сербия (36%), Португалия (35%), Турция (33%)).

В ближайшее время приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы планируется рассмотреть на заседании Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при Совете министров.