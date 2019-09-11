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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ЗАВЕРШИЛА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА СТАНЦИИ БРЕСТ-СЕВЕРНЫЙ
09:52 12.09.2019
Белорусская железная дорога (БЖД) завершила модернизацию контейнерного терминала станции Брест-Северный.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, проект является одним из стратегических в сфере развития терминальной инфраструктуры с учетом возрастающих объемов перевозок и открывает новые перспективы развития грузовых перевозок в сообщении Восток-Запад-Восток.
Реализация проекта была начата в 2018 году и проводилась в соответствии с Республиканской программой развития логистической системы и транзитного потенциала до 2020 года.
В рамках реализации проекта проведены работы по переустройству железнодорожных путей, увеличению фронтов перегруза и хранения контейнеров, приобретено и установлено современное крановое оборудование, высокопроизводительные грузоподъемные машины (ричстакеры).
На площадке обеспечена возможность выполнения технологических операций, а также организация работ по их сортировке, по направлениям следования и заявкам клиентов.
Общая площадь контейнерной площадки составляет почти 50 тысяч квадратных метров, в том числе технологическая площадка для обеспечения возможности погрузки/выгрузки контейнеров с помощью современных ричстакеров – 1700 квадратных метров.
В настоящее время обработка организованных контейнерных поездов в Брестском железнодорожном узле, курсирующих в сообщении Восток–Запад–Восток, на станциях Брест-Северный и Брест-Восточный составляет 8 часов 30 мин при перегрузе и 5 часов без перегруза. Белорусская железная дорога продолжит работу по совершенствованию технологии обработки организованных контейнерных поездов. За счет увеличения перегрузочных мощностей и их эффективного использования будет обеспечено дальнейшее сокращение времени их обработки.
Эти меры позволяют увеличить среднесуточную перерабатывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, площади хранения контейнеров – в 2 раза, в результате повысится привлекательность и конкурентоспособность транспортного коридора Восток-Запад-Восток через Брест.
Контейнерный терминал станции Брест-Северный – пример комплексного развития Белорусской железной дороги и гармонизации технологического процесса с соседними железнодорожными администрациями. Новая инфраструктура терминального комплекса позволяет БЖД предоставить бизнес-сообществу востребованные услуги по хранению, консолидации контейнеров и сокращению времени терминальной обработки.
Передача грузов в сообщении Китай-Европа-Китай транзитом через Беларусь осуществляется по 3 пограничным переходам Брест/Тересполь, Брузги/Кузница Белостоцкая и Свислочь/Семянувка.
Суммарная пропускная способность всех белорусско-польских пограничных переходов составляет 50 пар грузовых поездов в сутки. Белорусская железная дорога обладает резервом пропускной способности на всех белорусско-польских пограничных переходах.
На реализацию проекта по развитию контейнерного терминала станции Брест-Северный направлено более 10 миллионов долларов США.
Белорусская железная дорога активно инвестирует в обновление подвижного состава и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию проектов по электрификации.
Так, за последние годы на реализацию инвестиционных проектов направлено порядка 3- миллиардов долларов США, из них в развитие транспортных маршрутов, проходящих по территории Беларуси, инвестировано более 1-го миллиарда.
Фактор скорости, а также сохранности и надежности железнодорожного транзита через Республику Беларусь – ключевые составляющие конкурентоспособности сервисов Белорусской железной дороги в сфере контейнерных перевозок, которые позволяют открывать перспективные маршруты, привлекать новых клиентов и увеличивать объемы перевозок.
За январь-июль 2019 года транзитом через Беларусь в сообщении Китай-Европа-Китай БЖД перевезено 178,3 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 107,1% к аналогичному периоду 2018 года.
Особое внимание БЖД уделяет организации и увеличению перегруза контейнеров на белорусской стороне.
Как отметил заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Управления БЖД Вячеслав Санжаровский: «Более 80% грузов в контейнерах, следующих транзитом по Белорусской железной дороге в Европу, обрабатываются в Брестском железнодорожном узле на контейнерном терминале станции Брест- Северный».
В краткосрочной перспективе прогнозируется динамика роста объемов контейнерных перевозок. К 2020 году в направлении Восток-Запад-Восток – более 500 тыс. контейнеров в ДФЭ, а к 2025 году – 1 млн. контейнеров в ДФЭ в год.
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