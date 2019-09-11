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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ
09:24 12.09.2019
Госконтроль выявил факты нерационального использования материальных ресурсов в организациях цементной промышленности. Такая информация прозвучала 11 сентября на коллегии Комитета государственного контроля, где рассматривались результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу эффективности работы организаций цементной промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, из-за отсутствия полного и достоверного учета сырья, полуфабрикатов и готовой продукции ОАО «Белорусский цементный завод» в 2017 году допущено сверхнормативное списание сырьевой муки на производство клинкера, которое отнесено на себестоимость продукции. В 2018 году для ремонта участков внутризаводских железнодорожных путей в качестве подсыпки использовано 710 т цементного клинкера. При этом его стоимость оказалась почти в 4 раза выше стоимости щебня, который также использовался для этих нужд. Аналогичный факт использования клинкера для подсыпки временных автодорог был выявлен правоохранительными органами и в 2016 году.
Одной из причин сложной финансовой ситуации на предприятиях цементной промышленности является неэффективное расходование средств при закупках сырья и реализации готовой продукции. Для этого использовались многочисленные посредники, большинство из которых являлись необоснованными.
Например, холдинг «Белорусская цементная компания» с 2016 года весь объем каменного угля (около 1,3 млн. т), используемого в качестве топлива при производстве цемента, закупал через посреднические структуры.
Взаимодействие с посредниками при закупках ТМЦ привело к дополнительным финансовым расходам и, как следствие, к увеличению себестоимости производимой продукции. Только по выявленным фактам закупок материальных ресурсов (железной руды, гипсового камня, шаров мелющих и др.) дополнительные расходы организаций цементной промышленности в 2017-2019 годах составили около 8 млн. рублей.
В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверки в отношении выявленных схем необоснованного посредничества.
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