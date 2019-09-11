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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 40 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРИВЛЕЧЕНО В БЕЛАРУСЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРОПАРКА
18:16 11.09.2019

Для инвестирования в строительство ветроэлектростанции мощностью 25 МВт вблизи деревни Велешковичи (Лиозенский район, Витебская область) была выбрана турецкая строительная компания «Гуриш» (Guris Construction & Engineering Co. Inc.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, 30 августа состоялось подписание договора продажи инвестору предынвестиционного актива. В установленном порядке договор был согласован с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Предполагаемый общий объем инвестиций в новый ветроэнергетический парк составит около 40 млн долларов США.

«Благодаря проекту в Беларусь приходят прямые инвестиции, направленные на развитие зеленой экономики и возобновляемых источников энергии. Ветропарки сделают нашу окружающую среду чище, и поспособствуют улучшению качества жизни местного населения», – отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александр Корбут.

Работы планируется начать в 2020 году после того, как инвестор разработает подробную проектную документацию. После завершения строительства ветроэлектростанция «Велешковичи» станет крупнейшим производителем энергии из ветра в Беларуси, поставляющим экологически чистую энергию более чем 20000 домохозяйств в этом районе.

Ожидается, что эксплуатация ветропарка в течение следующих 20 лет позволит сократить более 500 тыс. тонн выбросов CO2. Для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания объекта будет создано пять новых рабочих мест. Строительство ветропарка также обеспечит работой местные строительные организации и поставщиков оборудования.

Прогнозируется, что в течение следующих двух десятилетий глобальное энергопотребление увеличится на 30%. В то же время общая доля возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом секторе к 2050 году вырастет до 44%, в основном за счет роста в солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

Нынешние темпы развития возобновляемых источников энергии в Беларуси достаточно медленные. На начало 2019 года доля возобновляемых источников энергии на энергетическом рынке Беларуси составляла 6,2%. В настоящее время по всей стране работают 96 ветротурбин общей мощностью 100,95 МВт.
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