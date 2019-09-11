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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПРОЙДЕТ 17-19 ОКТЯБРЯ В ОСИПОВИЧАХ
17:33 11.09.2019
Универсальная ярмарка «Золотая осень» пройдет 17-19 октября в Осиповичах (Районный центр культуры, ул. Сумченко, 9).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевском отделении БелТПП, на ярмарке будет представлено широкое разнообразие товаров промышленной группы: обувь, трикотаж, одежда, косметика, галантерея и т.д., широкий ассортимент продуктов питания и кондитерских изделий, товары для обустройства дома.
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