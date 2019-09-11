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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРОПОТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС ПОЧТИ НА 12%
16:52 11.09.2019
Всего за 8 месяцев нынешнего года РУП «Национальный аэропорт Минск» обслужило 3385246 пассажиров (прирост 11,9%) и 18985 самолето-вылетов (прирост 9,4%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за август 2019 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолето-вылетов составило 2805, что на 7,6% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.
В августе текущего года аэропорт обслужил 592624 пассажира, прирост составил 9,7%.
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