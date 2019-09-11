В первом полугодии 2019 года 463 лица осуждено за совершение преступлений коррупционной направленности (на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года – 488 лиц).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них 206 лиц приговорены к различным срокам лишения свободы.

Конфискация имущества как дополнительная мера наказания применена к 145 лицам.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 23 лицам, и 306 лицам – в качестве дополнительной меры наказания.

21 лицо лишено воинского или специального звания.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 116 осужденных (при этом в отношении 17 лиц это основное наказание, в отношении 99 – в качестве дополнительного).

Наибольшее количество лиц осуждено за совершение следующих преступлений: получение взятки ст. 430 УК – 141 лицо; хищение путем злоупотребления служебными полномочиями ст. 210 УК – 125 лиц; дача взятки ст. 431 УК – 91 лицо.

Кроме того, осуждены за злоупотребление властью или служебными полномочиями по ст. 424 УК – 49 лиц; за превышение власти или служебных полномочий по ст. 426 УК – 36 лиц, за злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти по ст. 455 УК – 14 лиц, за бездействие должностного лица по ст. 425 УК – 6 лиц, за посредничество во взяточничестве по ст. 432 УК – 1 лицо.