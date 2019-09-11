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ЭКОНОМИКА РБ


УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ SAP БЕЛАРУСЬ НАЗНАЧЕНА ИРИНА МАКСИМОВА
15:14 11.09.2019

Компания SAP объявляет об организационных изменениях в странах СНГ: Ирина Максимова назначена управляющим директором SAP Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в новой должности она будет отвечать за рост операционной эффективности, развитие партнерской экосистемы и бизнеса SAP в регионе.

Ирина Максимова имеет более чем двадцатилетний опыт работы в ИТ. До того, как присоединиться к команде SAP, возглавляла управление корпоративных продаж в компании A1 в Беларуси. Занимала руководящие должности в Беларуси и России в таких международных ИТ-корпорациях, как Microsoft, CrossOver, Центр финансовых технологий. Она окончила факультет прикладной математики и механики Новосибирского государственного университета, имеет степень Executive MBA Стокгольмской школы экономики.

Илья Шулипин, ранее занимавший пост управляющего директора SAP Беларусь, возглавил департамент телеком, хай-тек и медиа SAP CНГ с релокацией в Россию.

«SAP является стратегическим партнером по развитию экономики, создает партнерскую экосистему, поддерживает инновации, инвестирует в человеческий капитал в странах присутствия компании. Уверен, что команда SAP Беларусь во главе с Ириной сможет предложить клиентам эффективные решения для цифровой трансформации и адаптированные для конкретных бизнес-задач», – отметил управляющий директор SAP в странах СНГ Илья Юрьев.

«Цифровая трансформация является драйвером развития не только отдельных бизнесов, но и экономики страны, ее потенциала и конкурентоспособности в мире. Совместно с командой я продолжу развивать бизнес SAP, чтобы соответствовать потребностям текущих и новых клиентов», – подчеркнула управляющий директор SAP Беларусь И. Максимова.
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