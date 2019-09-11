С 16 по 18 октября в Минске пройдет Международный стоматологический форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, форум будет включать 15-ю Международную специализированную выставку "Стоматология Беларуси" и 6-й Белорусский международный стоматологический конгресс.

Цель - демонстрация современных методик лечения, нового оборудования, технологий и материалов в стоматологии, представление новых разработок, обмен передовым опытом.

Тематика выставки "Стоматология Беларуси": оборудование для стоматологических кабинетов, стоматологические инструменты, стоматологические материалы, диагностическое оборудование, рентгеноустановки и аксессуары, хирургическое оборудование, инструменты, ортодонтия, анестезиология и др.

На выставке в 2018 году свою продукцию представили около 70 участников из 12 стран мира, в том числе Австрии, Германии, Израиля, Китая, Литвы, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Они презентовали оборудование для стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий, инструменты, материалы, рентген-установки и аксессуары, лекарственные препараты.

"Стоматология Беларуси" — это уникальная возможность врачам-стоматологам, зубным техникам, руководителям стоматологических клиник, специалистам в области стоматологии, производителям и поставщикам стоматологической продукции обсудить последние достижения в области стоматологии, установить деловые контакты, повысить свой профессиональный уровень.

Организаторами форума Министерство здравоохранения Беларуси и ЗАО "Техника и коммуникации".