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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 66% ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ
14:20 11.09.2019
В Беларуси на 9 сентября органами Госэнергогазнадзора зарегистрировано 19697 паспортов готовности потребителей и теплоисточников к работе в осенне-зимний период (68,3%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в целом по республике до 1 октября 2019 оформлению и регистрации паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года подлежат 28857 потребителей тепловой энергии и 13767 ведомственных теплоисточников.
Госэнергогазнадзор осуществляет надзор и контроль за 2789 потребителями I категории, имеющим электроприемники I категории по надежности электроснабжения, которые оснащены 2699 источниками бесперебойного питания, 1930 дизельными электростанциями, 9182 устройствами автоматического включения резервного питания, а также за 9856 кабельными линиями напряжением 6-10 кВ, в том числе 2179 кабельными линиями, питающими потребителей, имеющих электроприемники I категории по надежности электроснабжения.
На 9 сентября в ходе контроля за подготовкой субъектами хозяйствования республики к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года в целом по республике проведено 1726 (61,89%) обследований потребителей I категории по надежности электроснабжения. Все обследованные источники бесперебойного питания, дизельные электростанции и устройства автоматического включения резервного питания исправны и находятся в работоспособном состоянии.
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