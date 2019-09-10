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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕЗТИ БОЛЕЕ 1,9 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
12:46 11.09.2019
Белорусская железная дорога с сентября по декабрь планирует перевезти более 1,9 млн тонн сахарной свеклы на отечественные сахарные заводы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, перевозки осуществляются строго в соответствии с заявками сахарных заводов и согласованными графиками концерна «Белгоспищепром». В целях исключения простоя вагонов погрузка свеклы на свеклопунктах определяется темпом выгрузки на сахарных комбинатах.
Свекла отгружается всем четырем сахарным заводам страны: Скидельскому, Городейскому, Жабинковскому и Слуцкому. Первая погрузка начата 27 августа ОАО «Городейский сахарный комбинат».
Максимальный среднесуточный объем погрузки ожидается в октябре и составит более 400 вагонов ежесуточно.
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