ЭКОНОМИКА РБ

ХОЛДИНГ «БЕЛКОММУНМАШ» ПОСТАВИТ 8 ЭЛЕКТРОБУСОВ В БАТУМИ

12:13 11.09.2019 Холдинг «Белкоммунмаш» 10 сентября подписал контракт на поставку 8 единиц электробусов для Батуми (Грузия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках договора предусмотрена поставка электробусов модели Е490 с автономным ходом на базе суперконденсаторов. Электробусы для Батуми будут оборудованы системами кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, а также видеонаблюдением. Поставка по контракту запланирована на второй квартал 2020 года. Это первая экспортная поставка электробусов модели Е490.