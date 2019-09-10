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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛКОММУНМАШ» ПОСТАВИТ 8 ЭЛЕКТРОБУСОВ В БАТУМИ
12:13 11.09.2019

Холдинг «Белкоммунмаш» 10 сентября подписал контракт на поставку 8 единиц электробусов для Батуми (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках договора предусмотрена поставка электробусов модели Е490 с автономным ходом на базе суперконденсаторов.

Электробусы для Батуми будут оборудованы системами кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, а также видеонаблюдением. Поставка по контракту запланирована на второй квартал 2020 года.

Это первая экспортная поставка электробусов модели Е490.
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