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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛКОММУНМАШ» ПОСТАВИТ 8 ЭЛЕКТРОБУСОВ В БАТУМИ
12:13 11.09.2019
Холдинг «Белкоммунмаш» 10 сентября подписал контракт на поставку 8 единиц электробусов для Батуми (Грузия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках договора предусмотрена поставка электробусов модели Е490 с автономным ходом на базе суперконденсаторов.
Электробусы для Батуми будут оборудованы системами кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, а также видеонаблюдением. Поставка по контракту запланирована на второй квартал 2020 года.
Это первая экспортная поставка электробусов модели Е490.
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