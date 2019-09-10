|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ «СТИПЕНДИИ WARGAMING» ОБЪЯВЛЕН В БГУ
11:02 11.09.2019
Конкурс на соискание грантов «Стипендии Wargaming» объявлен в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, данная инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Проводится конкурс среди студентов 2, 3, 4 курсов (кроме выпускного), обучающихся на физическом, химическом факультетах, а также факультетах радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики.
Кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Стипендия присуждается на текущий учебный семестр, участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз.
Всего будет выделено 16 стипендий – по четыре на каждый названный факультет. Папка документов готовится факультетами БГУ в соответствии с прилагаемым списком и до 25 сентября направляется в Главное управление образовательной деятельности БГУ (ул. Бобруйская, 5а) или на адрес электронной почты: . На этот адрес также высылаются электронные копии документов.
Итоги конкурса будут подведены на заседании комитета стипендии 27 сентября.
Напомним, конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится во второй раз.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2019
Курсы в банках
на 11.09.2019
Конвертация в банках
на 11.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте