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ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ «СТИПЕНДИИ WARGAMING» ОБЪЯВЛЕН В БГУ
11:02 11.09.2019

Конкурс на соискание грантов «Стипендии Wargaming» объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, данная инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Проводится конкурс среди студентов 2, 3, 4 курсов (кроме выпускного), обучающихся на физическом, химическом факультетах, а также факультетах радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики.

Кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Стипендия присуждается на текущий учебный семестр, участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз.

Всего будет выделено 16 стипендий – по четыре на каждый названный факультет. Папка документов готовится факультетами БГУ в соответствии с прилагаемым списком и до 25 сентября направляется в Главное управление образовательной деятельности БГУ (ул. Бобруйская, 5а) или на адрес электронной почты: . На этот адрес также высылаются электронные копии документов.

Итоги конкурса будут подведены на заседании комитета стипендии 27 сентября.

Напомним, конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится во второй раз.
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