По информации Национального статистического комитета Беларуси, индекс потребительских цен за август 2019 г. к июлю 2019 г. составил 99,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, индекс потребительских цен за август 2019 г. не превысил пятипроцентного порога:

к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета;

к маю 2019 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

В связи с этим указанные виды доходов за август 2019 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 руб. постановлением Совета министров Беларуси №870 от 5 декабря 2018 г.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за август 2019 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 230,91 руб.