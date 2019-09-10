Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 99,8%, с декабрем 2018 г. – 102,9%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, цены на продовольственные товары в августе 2019 г. снизились на 0,6% по сравнению с июлем 2019 г., по сравнению с декабрем 2018 г. – выросли на 2,2%.

Цены на непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем не изменились, при этом показали рост 2,2% к декабрю прошлого года.

Индекс потребительских цен на услуги в августе 2019 г. составил 100,3% к июлю 2019 г. и 105,1% к декабрю 2018 г.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 100,4%, с декабрем 2018 г. – 102,7%.