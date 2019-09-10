|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛА ПОЧТИ 3%
10:16 11.09.2019
Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 99,8%, с декабрем 2018 г. – 102,9%.
Как сообщает Национальный статистический комитет, цены на продовольственные товары в августе 2019 г. снизились на 0,6% по сравнению с июлем 2019 г., по сравнению с декабрем 2018 г. – выросли на 2,2%.
Цены на непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем не изменились, при этом показали рост 2,2% к декабрю прошлого года.
Индекс потребительских цен на услуги в августе 2019 г. составил 100,3% к июлю 2019 г. и 105,1% к декабрю 2018 г.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. составил 100,4%, с декабрем 2018 г. – 102,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2019
Курсы в банках
на 11.09.2019
Конвертация в банках
на 11.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте