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ЭКОНОМИКА РБ
КОНФИСКОВАННЫЕ АКЦИИ 9 ОАО ВЫСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА БИРЖЕ
09:51 11.09.2019
Конфискованные акции 9 открытых акционерных обществ выставлены для продажи на бирже.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, для продажи на аукционах в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предлагаются конфискованные акции пяти банков – ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «АСБ Беларусбанк» и четырех предприятий – ОАО «Белэлектромонтаж», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «ПТО Медтехника».
Аукционы будут проводиться 18 октября 2019 года в режиме торгов «простой аукцион».
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