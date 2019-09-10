Конфискованные акции 9 открытых акционерных обществ выставлены для продажи на бирже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, для продажи на аукционах в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предлагаются конфискованные акции пяти банков – ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «АСБ Беларусбанк» и четырех предприятий – ОАО «Белэлектромонтаж», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «ПТО Медтехника».

Аукционы будут проводиться 18 октября 2019 года в режиме торгов «простой аукцион».