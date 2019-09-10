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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫТА ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
09:20 11.09.2019
В Брестском государственном техническом университете открыта лаборатория промышленной робототехники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, главная задача лаборатории – содействие развитию вузовской робототехники и вовлечение в совместную работу над научными проектами студентов и исследователей.
По словам ректора БрГТУ Александра Драгана, данное направление для вуза является приоритетным. Работая над курсовыми и дипломными проектами, магистерскими диссертациями на новейшем лабораторном оборудовании, предназначенном для занятий цифровым моделированием и программированием роботов, студенты будут решать задачи, четко ориентированные на нужды производства. По информации специалистов, здесь представлено самое современное оснащение от известнейших производителей, в том числе коллаборативные роботы, предназначенные для совместной работы с людьми, и мобильные и дельта-роботы.
Создание лаборатории промышленной робототехники – необходимое условие для подготовки квалифицированных инженерных кадров, получающих в процессе обучения в вузе необходимый практический опыт работы, востребованный в производстве. В арсенале Брестского государственного технического университета в настоящее время уже имеется несколько лабораторий, три из них - IT-направленности, а в будущем планируется открытие еще двух - в сферах механики и высоких технологий.
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