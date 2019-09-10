Сведения, полученные по результатам проведения предстоящей переписи населения, станут базисом для принятия решений в экономической и социальной сферах. Об этом заявил на заседании Президиума Совета министров премьер-министр Сергей Румас.

Он напомнил, что с 4 по 30 октября в Беларуси пройдет важное для каждого жителя страны и общества в целом мероприятие – перепись населения.

«Полученные по результатам проведенных опросов сведения станут базисом для принятия решений в экономической и социальной жизни государства. На их основе Правительство, органы местного самоуправления будут принимать решения по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций», – подчеркнул Сергей Румас.

Поэтому, добавил он, от того, насколько качественно будет проведено данное мероприятие, зависит в конечном итоге правильность и достоверность полученных результатов, а это – планирование белорусской экономики на ближайшие 10 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, важной особенностью предстоящей переписи населения является возможность для граждан пройти опрос самостоятельно в интернете, что значительно упростит работу временного персонала по переписи и одновременно позволит охватить большее число опрашиваемых лиц.