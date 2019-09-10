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ЭКОНОМИКА РБ
СВЕДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ СТАНУТ БАЗИСОМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ - РУМАС
09:07 11.09.2019
Сведения, полученные по результатам проведения предстоящей переписи населения, станут базисом для принятия решений в экономической и социальной сферах. Об этом заявил на заседании Президиума Совета министров премьер-министр Сергей Румас.
Он напомнил, что с 4 по 30 октября в Беларуси пройдет важное для каждого жителя страны и общества в целом мероприятие – перепись населения.
«Полученные по результатам проведенных опросов сведения станут базисом для принятия решений в экономической и социальной жизни государства. На их основе Правительство, органы местного самоуправления будут принимать решения по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций», – подчеркнул Сергей Румас.
Поэтому, добавил он, от того, насколько качественно будет проведено данное мероприятие, зависит в конечном итоге правильность и достоверность полученных результатов, а это – планирование белорусской экономики на ближайшие 10 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, важной особенностью предстоящей переписи населения является возможность для граждан пройти опрос самостоятельно в интернете, что значительно упростит работу временного персонала по переписи и одновременно позволит охватить большее число опрашиваемых лиц.
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