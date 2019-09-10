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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ НА 2%
17:35 10.09.2019

За январь-июль 2019 года Беларусь снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,9% до 23623 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.

Согласно информации, внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 46825,4 млн долларов, что на 1,7% меньше, чем за январь-июль прошлого года. В том числе экспорт составил 23623 млн долларов (снижение на 1,9%), импорт – 23202,4 млн (снижение на 1,5%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 420,6 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров снизился на 2,9% до 38537 млн долларов. Экспорт товаров уменьшился на 3,7% до 18419,5 млн долларов, импорт – на 2,1% до 20117,5 млн долларов. Сальдо сложилось отрицательным на уровне 1698 млн долларов.

Внешнеторговый оборот услуг за январь-июль составил 8288,4 млн долларов (104,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил 5203,5 млн долларов (104,9%), импорт – 3084,9 млн долларов (102,8%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-июле сложилось положительным на уровне 2118,6 млн долларов (темп роста – 108,1%).
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