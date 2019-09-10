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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКОЙ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ПРЕДСТАВЛЕН В ПОЛЬШЕ
17:29 10.09.2019

Беларусь представила потенциал своего лесопромышленного сектора в рамках белорусско-польского бизнес-форума и конгресса «Коопдрев 2019», который состоялся 9 сентября в Познани (Польша).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», страну на форуме представил посол Беларуси в Польше Владимир Чушев. Он подчеркнул, что у белорусско-польского сотрудничества есть большой потенциал, во многом он основан на взаимодействии предприятий лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Свидетельство тому высокий интерес польских инвесторов, которые рассматривают возможности развития бизнеса в Беларуси. Так, крупнейший производитель мебели в Польше компания «Шинака» уже строит мебельную фабрику в Сморгони. Компания не исключает, что это будет не единственное производство на территории Беларуси.

Предложения о сотрудничестве с польскими компаниями озвучил также заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько. Он отметил, что сегодня все предприятия отрасли открыты для сотрудничества и готовы предложить различные варианты производственной кооперации, реализовывать как готовую продукцию, так и элементы мебели под заказ заинтересованных зарубежных партнеров.

С презентациями также выступили представители Министерства лесного хозяйства, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Белорусской универсальной товарной биржи, трех свободных экономических зон (Витебск, Гродно, Могилев), а также представители предприятий - экспортёров продукции деревообработки.

Состоялась панельная дискуссия и В2В-переговоры.

10 сентября начала свою работу международная выставка Drema 2019, где также представлена и консолидированная белорусская экспозиция.
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