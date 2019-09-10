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ЭКОНОМИКА РБ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В БЕЛАРУСИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПЕРВАЯ ГОСКОРПОРАЦИЯ
17:06 10.09.2019
Скоро в Беларуси может появиться государственная корпорация. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, корпорацию планируется создать на базе активов, входящих в систему ГКИ: «Белресурсы», «Белавтодор» и ряда других. Соответствующие документы уже подготовлены, проходят процедуру согласования.
По мнению А. Васильева, если опыт окажется удачным, то госкорпорации могут стать инструментом по разделению регулятивных и управленческих функций органов государственного управления.
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