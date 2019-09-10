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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНО 8 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР
15:52 10.09.2019
Налоговые инспекции Брестской области в январе-августе проверили деятельность организаций в сфере игорного бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, в результате к административной ответственности привлекли 8 должностных лиц трех организаторов азартных игр, которые не проверили документы посетителя, удостоверявшие его личность, в том числе в игорное заведение допускались граждане, самостоятельно ограничившие себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.
Сумма наложенных штрафов составила 155,55 рублей.
Ответственность за нарушения законодательства в сфере игорного бизнеса установлена статьей 12.11 Кодекса об административных правонарушениях.
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