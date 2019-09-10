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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ ПОСТРОЕНО 47 ХРАНИЛИЩ ТРАВЯНЫХ КОРМОВ
15:37 10.09.2019

Для оценки состояния дел в сфере животноводства работники прокуратуры Гомельской области совместно с представителями Минсельхозпрода выезжали в Ветковский, Светлогорский, Октябрьский, Буда-Кошелевский, Лельчицкий и Петриковский районы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, во всех регионах выявлены нарушения нормативных правовых актов, которые регламентируют технологии хранения кормов, выращивания скота и производства молока.

«В последние годы приняты комплексные меры по реконструкции и техническому переоснащению животноводческих комплексов. На это затрачены значительные средства, но результаты часто оказываются скромнее ожидаемых», – сказал заместитель генерального прокурора Александр Лашин на совместном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Гомельского областного исполнительного комитета.

В 2019 году предусмотрены строительство или реконструкция 676 хранилищ травяных кормов, из них в Гомельской области – 54.

По состоянию на 1 июля в области ввели в эксплуатацию только 4 таких объекта. После принятия прокурорами мер воздействия в июле-августе работа активизировалась – построено 47 хранилищ, или 87% от запланированного объема.

Заместитель руководителя надзорного ведомства отметил также негативную динамику роста ненормативного выбытия крупного рогатого скота.

Так, заметное увеличение падежа скота зафиксировано в Буда-Кошелевском, Ветковском, Жлобинском, Гомельском, Речицком, Рогачевском и Лоевском районах. Основная причина – нарушение технологий содержания и кормления животных.

«По итогам года прокуроры дадут правовую оценку действиям не только должностных лиц сельхозорганизаций, но и исполкомов, которые призваны контролировать исполнение требований Главы государства в этой части», – сказал А. Лашин.
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