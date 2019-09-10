Подписан акт ввода в эксплуатацию после реконструкции одной из крупнейших подстанций столицы 330/110/10 кВ «Минск Северная» филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», подстанция служит для передачи электроэнергии из системообразующей сети 330 кВ в сеть 110 кВ Минска и Минской области. От распределительного устройства 330 кВ подстанции отходят четыре высоковольтные линии: на ТЭЦ-4, Лукомльскую ГРЭС, на подстанцию «Минск Восточная» и на Белорусскую АЭС. От распределительного устройства подстанции «Минск Северная» к потребителям отходят 13 высоковольтных линий 110 кВ, 5 из которых передают энергию на высоковольтные подстанции Минского района, такие как «Вишневка», «Новый Двор», «Заславль» и др. К оставшимся 8 воздушным линиям 110 кВ подключены подстанции 110 кВ северо-западной части Минска: «Западная», «Веснянка», «Зеленый Луг», «Лыньковская», «Масюковщина» и др.

Нынешняя модернизация подстанции «Минск Северная» длилась 4 года и была предусмотрена для компенсации дефицита электрической мощности в городе Минске и электроснабжения вновь вводимого жилья и объектов социальной сферы, а также в связи с моральным и физическим износом оборудования.

Решение о комплексной реконструкции подстанции было принято в комплексе с реализацией важнейшего проекта в Беларуси «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой».

В соответствии с проектом реконструкция подстанции была предусмотрена двумя очередями строительства. Первая очередь включала реализацию четырех пусковых комплексов по реконструкции самой подстанции, вторая очередь предусматривала организацию волоконно-оптической линии связи на высоковольтных линиях 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ.

В качестве генерального подрядчика строительства выступила «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» (NCPE), строительно-монтажные работы выполнялись ОАО «Электроцентрмонтаж», под техническим надзором РУП «Минскэнерго» и авторским надзором РУП «Белэнергосетьпроект».

Поскольку подстанция «Минск Северная» обеспечивает электроснабжение большого количество потребителей, основная особенность реконструкции заключалась в том, что работы выполнялись в условиях ограниченных площадей без отключения основного оборудования на действующем энергообъекте. Электроснабжение потребителей от подстанции во время реконструкции не прекращалось.

В результате реконструкции на подстанции установлено современное надежное элегазовое оборудование открытого распределительного устройства 330 кВ и 110 кВ; смонтировано закрытое распределительное устройство;

установлены 3 силовых автотрансформатора, оснащенные системой мониторинга параметров работы мощностью по 200 МВА каждый; выполнен монтаж и наладка новейшего электротехнического оборудования, цифровых систем релейной защиты и автоматики.

Кроме того, обеспечено сооружение кабельных коммуникаций, возведение зданий производственной инфраструктуры подстанции, сооружение дорог, озеленение территории, пуско-наладочные работы и приемосдаточные испытания.

В настоящее время суммарная трансформаторная мощность подстанции увеличилась в полтора раза и составляет 600 МВА.

Одновременно с заменой основного оборудования на подстанции «Минск Северная» созданы высокотехнологичные системы автоматизированного управления технологическими процессами, автоматизированная система контроля учета электроэнергии (АСКУЭ) и автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), системы определения мест повреждения высоковольтных линий, современные системы связи (используются для связи с оперативными диспетчерскими пунктами различного уровня: центральной диспетчерской и оперативно-диспетчерской службами).

Параллельно с обновлением подстанции «Минск Северная» произведена реконструкция высоковольтных линии 330 кВ «ТЭЦ 4 - Минск Северная», «Минск Восточная - Минск Северная». С Белорусской атомной электростанцией подстанцию связала новая линия 330 кВ «Минск Северная – БелАЭС».

В результате реконструкции подстанция «Минск Северная» стала объектом нового поколения, что в значительной степени позволит повысить надежность Минского энергетического узла, а значит и Белорусской энергетической системы в целом.