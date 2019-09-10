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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВЫВОЗ БОЛЕЕ 400 КГ СВЕЖИХ ГРИБОВ НА 4,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
15:06 10.09.2019

Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни в г.п. Лиозно обнаружили порядка 425 кг свежих грибов, которые намеревались вывезти с территории Евразийского экономического союза в Германию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в ходе проверки был остановлен грузовик DAF с товаром «грибы лисички свежие». Сотрудники таможни обнаружили превышение фактически перевозившегося товара по сравнению с указанной в сопроводительных документах информацией. В результате стоимость предмета административного правонарушения составила более 4,5 тыс. рублей.

По факту начат административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин на водителя транспортного средства и до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения на перевозчика.
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