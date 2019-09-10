ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОЙДЕТ 12 СЕНТЯБРЯ

14:31 10.09.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Татьяна Брачковская проведет 12 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-26-03.