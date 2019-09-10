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ЭКОНОМИКА РБ
СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «ЕВРОРЕГИОН «НЕМАН 2019» В ГРОДНО
13:59 10.09.2019
ОАО «Стеклозавод «Неман» представит свою продукцию на ХХ Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман 2019», которая пройдет 12-14 сентября в Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде стеклозавода можно будет ознакомиться с новинками компании и обсудить детали сотрудничества.
В рамках выставки-ярмарки планируются: экспозиция продукции и услуг предприятий с демонстрацией и продажей товаров; выставка туристических услуг, действие безвизового режима для иностранных граждан на территории Гродненской области.
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