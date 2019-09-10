ОАО «Стеклозавод «Неман» представит свою продукцию на ХХ Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман 2019», которая пройдет 12-14 сентября в Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде стеклозавода можно будет ознакомиться с новинками компании и обсудить детали сотрудничества.

В рамках выставки-ярмарки планируются: экспозиция продукции и услуг предприятий с демонстрацией и продажей товаров; выставка туристических услуг, действие безвизового режима для иностранных граждан на территории Гродненской области.