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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 11 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
13:45 10.09.2019
Заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Юрий Коновалов проведет 11 сентября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, задать вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону +375 (17) 293-87-03.
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