ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 11 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

13:45 10.09.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Юрий Коновалов проведет 11 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, задать вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону +375 (17) 293-87-03.